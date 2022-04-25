"Это было чудо": внук Фрейндлих о ее выздоровлении от COVID-19

"Она очень тяжело болела. У нее было 93% поражения легких. Два месяца бабушка пролежала в больнице, полтора из которых — в реанимации. Врач мне потом признался: «Когда ее доставили в реанимацию, сразу сказали — шансов нет». Поэтому когда ее выписали...ну это было чудо",