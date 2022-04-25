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25 минут назад

"Это было чудо": внук Фрейндлих о ее выздоровлении от COVID-19

Мария Иглина

Внук российской актрисы Алисы Фрейндлих режиссер Никита Владимиров рассказал, что считает выздоровление своей бабушки чудом. Этим он поделился в интервью YouTube-каналу "Белый шум".

"Это было чудо": внук Фрейндлих о ее выздоровлении от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Она очень тяжело болела. У нее было 93% поражения легких. Два месяца бабушка пролежала в больнице, полтора из которых — в реанимации. Врач мне потом признался: «Когда ее доставили в реанимацию, сразу сказали — шансов нет». Поэтому когда ее выписали...ну это было чудо",

— признался Владимиров.

После этого он принял решение, что должен "качественно" проводить время с бабушкой и не тратить его на пустые разговоры.

Напомним, что 25 декабря 2021 года Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с поражением легких в 93 процента, семья готовилась к худшему.

Ранее директор Бориса Моисеева рассказал о состоянии певца.

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