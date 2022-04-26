Виктор Салтыков попросил семью об эвтаназии

Российский певец Виктор Салтыков признался в эфире шоу «Звезды сошлись» (НТВ), что не хотел бы стать обузой для близких, если у него случится инсульт с тяжелыми последствиями.

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Просьба звезды об эвтаназии продиктована тем, что Салтыков несколько лет ухаживал за своей тетей, у которой после инсульта было зафиксировано серьезное поражение мозга.

«Я хотел бы видеть рядом родственников, но не хотел бы стать им обузой. Для меня это страшная вещь», — заявил 64-летний музыкант.

Артист признался, что «праздная жизнь с алкоголем» в молодости и безумный гастрольный график сейчас сказываются на здоровье. Больше всего Виктор Салтыков боится инсульта.

В эфире программы он также прокомментировал новости о болезни коллеги по цеху Бориса Моисеева.

«Для любого больного человека очень важно сочувствие людей, которые у него в памяти остались. Можно насильно даже приезжать, потому что больной иногда может неадекватно оценивать ситуацию», — объяснил свою позицию Салтыков.