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1 час назад

Виктор Салтыков попросил семью об эвтаназии

Рамблер

Российский певец Виктор Салтыков признался в эфире шоу «Звезды сошлись» (НТВ), что не хотел бы стать обузой для близких, если у него случится инсульт с тяжелыми последствиями.

Виктор Салтыков попросил семью об эвтаназии
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Просьба звезды об эвтаназии продиктована тем, что Салтыков несколько лет ухаживал за своей тетей, у которой после инсульта было зафиксировано серьезное поражение мозга.

«Я хотел бы видеть рядом родственников, но не хотел бы стать им обузой. Для меня это страшная вещь», — заявил 64-летний музыкант.

Артист признался, что «праздная жизнь с алкоголем» в молодости и безумный гастрольный график сейчас сказываются на здоровье. Больше всего Виктор Салтыков боится инсульта.

В эфире программы он также прокомментировал новости о болезни коллеги по цеху Бориса Моисеева.

«Для любого больного человека очень важно сочувствие людей, которые у него в памяти остались. Можно насильно даже приезжать, потому что больной иногда может неадекватно оценивать ситуацию», — объяснил свою позицию Салтыков.

Ранее мы рассказывали о том, что говорит концертный директор Моисеева о состоянии певца.

Звёзды,Виктор Салтыков,Борис Моисеев,
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