Экс-участник группы «Корни» рассказал о трагедии в семье

Российский певец Александр Асташенок вместе с супругой воспитывает 17-летнюю дочь Викторию. Однако недавно в эфире шоу «Детектор» музыкант признался, что задумывается о приемном родительстве, сообщает «СтарХит».
В 2004 году Асташенок женился на бывшем концертном директоре группы «Корни» Елене Венгржиновской. Возлюбленная старше певца на 14 лет. Сейчас пара хотела бы принять ребенка в семью в том числе из-за личной трагедии.
«У нас была история с потерей ребенка. У Лены случился выкидыш на раннем сроке. Я не успел ничего понять. Она упала с лестницы в доме у папы», — откровенно рассказал Асташенок.
Ранее мы рассказывали о том, почему супруга Александра Асташенка отговаривала его от женитьбы.