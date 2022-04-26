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2 часа назад

Экс-участник группы «Корни» рассказал о трагедии в семье

Мира Маркина

Российский певец Александр Асташенок вместе с супругой воспитывает 17-летнюю дочь Викторию. Однако недавно в эфире шоу «Детектор» музыкант признался, что задумывается о приемном родительстве, сообщает «СтарХит».

Экс-участник группы «Корни» рассказал о трагедии в семье
Фото: t.me/@astashenok_rut.me/@astashenok_ru

В 2004 году Асташенок женился на бывшем концертном директоре группы «Корни» Елене Венгржиновской. Возлюбленная старше певца на 14 лет. Сейчас пара хотела бы принять ребенка в семью в том числе из-за личной трагедии.

«У нас была история с потерей ребенка. У Лены случился выкидыш на раннем сроке. Я не успел ничего понять. Она упала с лестницы в доме у папы», — откровенно рассказал Асташенок.

Ранее мы рассказывали о том, почему супруга Александра Асташенка отговаривала его от женитьбы.

Звёзды,Александр Асташенок,
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