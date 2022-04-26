На Волочкову набросились из-за фотографии с мамой

Анастасия Волочкова нередко вызывает у публики недовольство, что бы она ни сделала. На этот раз волна хейта обрушилась на балерину в комментариях под ее постом, который посвящен Дню дочери.

Фото: соцсети соцсети

Волочкова опубликовала в своих социальных сетях две фотографии, на одной из которых она со своей мамой (архивное фото), а на второй - артистка с дочерью Ариадной. Снимок с дочерью тоже архивный, ведь девушке уже 16 лет, а на опубликованном кадре она еще совсем маленькая.

соцсети

«День дочери. На обеих этих фото мама и дочка. Это такое счастье быть мамой девочки!» — подписала снимки Анастасия.

Подписчики балерины тут же бросились писать нелестные комментарии даже, казалось бы, под таким трогательным постом.

"Да, это правда. Но для вашей девочки это оказалось несчастьем", "Свежих фоток нет?", "Вы же говорили, что никогда не простите свою мать, к чему этот лицемерный пост?", "Мы чаще видим фото любимых мужиков, нежели ребенка" - повторяли пользователи.

Однако и тех, кто отнесся к фотографиям позитивно, тоже было немало. Они поздравили Анастасию и ее дочь с праздником и пожелали им счастья.