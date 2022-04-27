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37 минут назад

У Эмбер Херд нашли психические расстройства

Мария Каткова

Американской актрисе Эмбер Херд диагностировали два психических расстройства. Об этом сообщает Daily Mail.

У Эмбер Херд нашли психические расстройства
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

В рамках подготовки к судебному разбирательству психолог Шеннон Карри провела с актрисой 12 часов. Результатами исследования он поделился на заседании по делу о разводе Эмбер Херд и Джонни Деппа.

Психолог констатировала, что у актрисы наблюдаются два диагноза: пограничное и истерическое расстройства личности. Она также добавил, что Херд «сильно преувеличила»посттравматическое стрессовое расстройство после развода с Деппом, о котором она заявляла до этого.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности по делу Деппа и Херд.

Звёзды,Джонни Депп,
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