У Эмбер Херд нашли психические расстройства

Американской актрисе Эмбер Херд диагностировали два психических расстройства. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

В рамках подготовки к судебному разбирательству психолог Шеннон Карри провела с актрисой 12 часов. Результатами исследования он поделился на заседании по делу о разводе Эмбер Херд и Джонни Деппа.

Психолог констатировала, что у актрисы наблюдаются два диагноза: пограничное и истерическое расстройства личности. Она также добавил, что Херд «сильно преувеличила»посттравматическое стрессовое расстройство после развода с Деппом, о котором она заявляла до этого.