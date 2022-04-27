Галустян рассказал, сколько дает дочерям на карманные расходы

"К сожалению, мои дети не исключение, они тоже жертвы эпохи потребления. Мы с женой объясняем, что купленная вещь должна бережно носиться, нужно ухаживать за ней и т. д. Старшая дочка под присмотром учителя занимается эпоксидной смолой — отливает фигурки, выставляет их на продажу. Я с ней сразу поговорил, поэтому Эстелла часть вырученных денег отдает на благотворительность, а часть копит", — рассказал Галустян.