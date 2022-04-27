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3 часа назад

Галустян рассказал, сколько дает дочерям на карманные расходы

Мария Каткова

Михаил Галустян вместе со своей женой Викторией воспитывают двух дочерей. О том, сколько актер дает им денег на карманные расходы, он рассказал Teleprogramma.pro.

Галустян рассказал, сколько дает дочерям на карманные расходы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

12-летняя Эстелла и 10-летняя Элина, как выяснилось, получают по 500 рублей в неделю. Они могут делать с этими деньгами все, что угодно. Старшая дочь уже занялась небольшим бизнесом и сама зарабатывает деньги.

"К сожалению, мои дети не исключение, они тоже жертвы эпохи потребления. Мы с женой объясняем, что купленная вещь должна бережно носиться, нужно ухаживать за ней и т. д. Старшая дочка под присмотром учителя занимается эпоксидной смолой — отливает фигурки, выставляет их на продажу. Я с ней сразу поговорил, поэтому Эстелла часть вырученных денег отдает на благотворительность, а часть копит", — рассказал Галустян.

Ранее сообщалось, что Летучая поделилась кадром с тайной свадьбы на Санторини.

Звёзды,Михаил Галустян,
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