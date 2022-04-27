Барановская рассказала, чему учится у дочери-подростка

Телеведущая Юлия Барановская призналась, что в раньше не могла говорить людям «нет» и даже сейчас, в 41 год, не всегда может уверенно отказать. Она продолжает этому учиться, и иногда ей в этом помогает 14-летняя дочь, Яна Аршавина.

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«Моя дочь, видимо, дана мне свыше для того, чтобы научить меня говорить «нет». Она это умеет делать вот просто с пеленок», — рассказала ведущая.

Ведущая вспомнила, что даже в утробе малышка умела пойти против мнений. В этом особенность ее характера.

«Когда все мне говорили, что она родится недоношенной, будет лежать под аппаратом и непонятно вообще, что с ней будет, она в животе сказала: «Нет». И родилась без аппаратов, абсолютно здоровая...

У нее с рождения такой характер. И вот она как раз слово «нет» говорит твердо и уверенно», — вспомнила Барановская.

Теперь, когда Юлия научилась твердо отказывать людям, ее жизн изменилась, но людей в ее кругу меньше не стало.

Сама Яна увлечена танцами и уже даже участвовала в одном из танцевальных шоу.