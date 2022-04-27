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2 часа назад

Выяснилось, сколько Волочкова зарабатывает на скандальных ТВ-шоу

Диана Товсепова

Самая популярная балерина России Анастасия Волочкова часто соглашается на участие в разных ТВ-шоу, даже если это негативно сказывается на ее имидже. По данным СМИ, делает она это не просто так, а ради высоких заработков.

Выяснилось, сколько Волочкова зарабатывает на скандальных ТВ-шоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, по словам продюсера Сергея Лаврова, скандальная слава приносит балерине хорошие гонорары. По его словам появление Волочковой в шоу стоит больше миллиона рублей.

«Минимум полтора миллиона получает за каждую», — цитирует продюсера Сергея Лаврова портал BLITZ+.

Несмотря на сомнительную славу, популярность Анастасии после таких передач только растет, а вместе с ней и ценник на рекламу в ее соцсетях.

Ранее мы писали о том, что Волочкова рассказала о своем постановочном браке.

Звёзды,Сергей Лавров,Анастасия Волочкова,
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