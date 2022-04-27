«Я захожу в ванную и плачу»: Меган Фокс рассказала о сыновьях

«Я подолгу путешествую, а им приходится ходить в школу. Я хотела бы взять их с собой в путешествие, это бы сильно облегчило задачу. Я часто плачу, обычно каждое новолуние. Я захожу в ванную и плачу, потому что это тяжело. Нет, это не из-за давления общества, а просто потому, что мне трудно без мальчиков. Они — моя ДНК. Мы всегда будем связаны», — призналась актриса.