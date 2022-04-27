«Я захожу в ванную и плачу»: Меган Фокс рассказала о сыновьях

35-летняя актриса Меган Фокс призналась, что ей очень тяжело расставаться с тремя сыновьями. Детям Фокс сейчас 9, 8 и 5 лет.
Звезда фильма «Трансформеры» и многодетная мать из-за актерской деятельности редко видит детей и эта ситуация ее сильно тревожит.
«Когда мне удается поговорить с ними по телефону, я кладу трубку и плачу. Я так их люблю и хочу быть всегда рядом. Но я знаю, что рядом с ними отец, который позаботится о мальчиках. А я мчусь к ним при первой же возможности. Надеюсь, что, когда они станут старше, мы сможем больше времени проводить вместе», — призналась звезда.
Меган уверена, что с годами, ее связь с сыновьями сохранится.
«Я подолгу путешествую, а им приходится ходить в школу. Я хотела бы взять их с собой в путешествие, это бы сильно облегчило задачу. Я часто плачу, обычно каждое новолуние. Я захожу в ванную и плачу, потому что это тяжело. Нет, это не из-за давления общества, а просто потому, что мне трудно без мальчиков. Они — моя ДНК. Мы всегда будем связаны», — призналась актриса.
При этом многие поклонники актрисы удивлены тем, что ее сыновья очень часто носят женскую одежду. Меган же считает, что детям позволительно носить то, что нравится.
«Это никак не связано с их сексуальностью. Уверена, они пока не понимают, что такое гендерное разделение. Я прочла много книг о детской трансгендерности, поэтому мне не о чем беспокоиться. Да и вообще, своих мальчиков я люблю и принимаю такими, какие они есть», — считает Меган.
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