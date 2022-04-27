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57 минут назад

Наташа Королева появилась на телешоу без кольца

Диана Товсепова

Российская певица Наташа Королева с конца февраля не посещала ни съемок шоу, ни публичных мероприятий, а сейчас снялась в новом выпуске шоу «Кондитер» с Ренатом Агзамовым на канале «Пятница!».

Наташа Королева появилась на телешоу без кольца
Фото: Кадр из передачи "Кондитер"Кадр из передачи "Кондитер"

СМИ обратили внимание на то, что звезда появилась на экране без кольца.

При этом не так давно ходили слухи о разводе Королевой с супругом, шоуменом Сергеем «Тарзаном» Глушко.

Королева и Сергей Глушко состоит в браке с 2003 года. У них есть 20-летний сын Архип.

Однако фанаты отмечают, что певица и раньше появлялась на публике без обручального кольца.

Ранее мы писали о конфликте Пугачевой и Королевой.

Звёзды,Сергей Глушко,Наташа Королева,
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