Наташа Королева появилась на телешоу без кольца

Российская певица Наташа Королева с конца февраля не посещала ни съемок шоу, ни публичных мероприятий, а сейчас снялась в новом выпуске шоу «Кондитер» с Ренатом Агзамовым на канале «Пятница!».

Фото: Кадр из передачи "Кондитер" Кадр из передачи "Кондитер"

СМИ обратили внимание на то, что звезда появилась на экране без кольца.

При этом не так давно ходили слухи о разводе Королевой с супругом, шоуменом Сергеем «Тарзаном» Глушко.

Королева и Сергей Глушко состоит в браке с 2003 года. У них есть 20-летний сын Архип.

Однако фанаты отмечают, что певица и раньше появлялась на публике без обручального кольца.