Будина ответила на слухи о приемном сыне

Актриса Ольга Будина прокомментировала слухи о том, что она якобы сдала приемного сына в детский дом. Об этом звезда сериала "Граница. Таежный роман" высказалась в своем личном блоге.
"Одно из безусловных преимуществ персональных страниц, каналов в соцсетях заключается в том, что уже не нужно искать, где давать опровержение лжи и домыслов, которые на тебя льются. Для известных людей это настоящее спасение от всей мерзости, в которую их периодически окунают с заведомо понятной целью: очернить, слишком уж хорошая что-то, нужно гаденького подкинуть", - написала актриса.
По ее словам, слухи о брошенном ею сыне распространяются до сих пор, однако она никогда не усыновляла детей:
"Уже несколько лет всевозможные каналы строгают ролики о том, что я "сдала приемного сына обратно в детдом". Вылетают эти "откровения" раз в квартал уж точно, как из козы шарики. Вот и сейчас попалась в рекомендациях YouTube очередная мерзопакость. Я бы и дальше не обращала внимания на это, как делала все эти годы, вот только вопросы о той истории мне постоянно задают разные люди. Поэтому отвечаю публично — никогда и никакого ребенка я не усыновляла.
У меня были и есть люди, о которых я забочусь время от времени. В том числе и дети. "Мальчик Саша", которого я якобы усыновила, никогда не жил в детдоме. Ибо его родители не лишены и никогда не лишались родительских прав. Поэтому я ни при каких обстоятельствах не смогла бы его усыновить. Факт. Вся эта "сенсация" — блеф от начала и до конца", — заявила Будина.
Как объяснила артистка, Саша жил и сейчас живет в семье:
"Раньше в кровной, теперь в своей собственной. Кроме одного месяца своей жизни, когда по семейным обстоятельствам он оказался в приюте, где мы с ним и познакомились. Я заботилась о Саше как о талантливом ребенке, предлагала перебраться в Москву. Но он предпочел остаться на родине. И в одной из телепрограмм на НТВ я рассказала об этом случае как об уроке для взрослых: иногда нам кажется, что мы лучше знаем, как и где жить нашим детям и настаиваем на своей правоте. Однако мой случай с Сашей говорит об обратном: Саша выбрал свой путь и счастлив, оставшись на своей малой родине. Это все".