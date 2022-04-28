Будина ответила на слухи о приемном сыне

"Раньше в кровной, теперь в своей собственной. Кроме одного месяца своей жизни, когда по семейным обстоятельствам он оказался в приюте, где мы с ним и познакомились. Я заботилась о Саше как о талантливом ребенке, предлагала перебраться в Москву. Но он предпочел остаться на родине. И в одной из телепрограмм на НТВ я рассказала об этом случае как об уроке для взрослых: иногда нам кажется, что мы лучше знаем, как и где жить нашим детям и настаиваем на своей правоте. Однако мой случай с Сашей говорит об обратном: Саша выбрал свой путь и счастлив, оставшись на своей малой родине. Это все".