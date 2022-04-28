Лещенко раскрыл правду об отношениях с Толкуновой

Народный артист Лев Лещенко рассказал о своих отношениях с певицей Валентиной Толкуновой. Об этом сообщает 7days.ru.

По словам Лещенко, между ними никогда не было романтически отношений. Во времена СССР артисты вместе выступали.

«Тогда как рассуждали? Если люди появляются вдвоем, то значит, у них обязательно роман. Точно так же «поженили» и Сашу Маслякова со Светой Жильцовой, когда они вместе вели КВН», — сказал певец.

Он отметил, тогда у артистов не было личной жизни, так как она вся оставалась за кулисами, и никто не знал, кто на ком женат.