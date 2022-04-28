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1 час назад

Лещенко раскрыл правду об отношениях с Толкуновой

Мира Маркина

Народный артист Лев Лещенко рассказал о своих отношениях с певицей Валентиной Толкуновой. Об этом сообщает 7days.ru.

По словам Лещенко, между ними никогда не было романтически отношений. Во времена СССР артисты вместе выступали.

«Тогда как рассуждали? Если люди появляются вдвоем, то значит, у них обязательно роман. Точно так же «поженили» и Сашу Маслякова со Светой Жильцовой, когда они вместе вели КВН», — сказал певец.

Он отметил, тогда у артистов не было личной жизни, так как она вся оставалась за кулисами, и никто не знал, кто на ком женат.

Лев Лещенко с 1978 года женат на Ирине Багудиной. У супругов нет детей.

Ранее Будина ответила на слухи о приемном сыне.

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