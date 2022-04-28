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43 минуты назад

«Солнце Монако»: исполнительница хита потратила миллионы на 25-летие

Диана Товсепова

Российская певица Люся Чеботина, исполнительница хита «Солнце Монако», отпраздновала 25-летний юбилей в дорогом московском ресторане. Об этом сообщает kp.ru.

«Солнце Монако»: исполнительница хита потратила миллионы на 25-летие
Фото: Люся Чеботина/vk.comЛюся Чеботина/vk.com

На празднике появились друхья и близкие Люси, среди которых были актриса Кристина Асмус, певицы Любовь Успенская, Анита Цой, Клава Кока, Ольга Серябкина, блогер Ида Галич, певец Наваи, коуч Елена Блиновская и другие.

Девушка рассказала, что получила много желанных подарков.

«Лена Блиновская, например, подарила сумку — я о ней давно мечтала. Кристина Асмус – тоже сумку. Друзья вручили электросамокат – в общем, много-много всего, что я бы сама себе не догадалась купить», — призналась она в студии телеканала RU.TV.

Девушка даже сравнила свои расходы на праздник с затратами блогерши Анастасии Ивлеевой, которая в 2021 году потратила на свою юилейную вечеринку 16 миллионов рублей.

«Эту финансовую планку мы перевыполнили. Теперь придется много работать», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Стас Пьеха рассказал о состоянии своей бабушки.

Звёзды,Елена Блиновская,Анастасия Ивлеева,Ида Галич,Клава Кока,Любовь Успенская,Стас Пьеха,Кристина Асмус,Анита Цой,Ольга Серябкина,
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