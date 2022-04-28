«Солнце Монако»: исполнительница хита потратила миллионы на 25-летие

«Лена Блиновская, например, подарила сумку — я о ней давно мечтала. Кристина Асмус – тоже сумку. Друзья вручили электросамокат – в общем, много-много всего, что я бы сама себе не догадалась купить», — призналась она в студии телеканала RU.TV.