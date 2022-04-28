Блогер Валя Карнавал выходит замуж за коллегу

Блогер Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) получила предложение руки и сердца от Саши Стоуна (Александр Зарубин). Об этом сообщает Super.Ru.
Блогер Саша Стоун сделал Вале предложение на вечеринке в честь дня рождения продюсера TikTok-дома Hype House. Девушка ответила согласием. Возлюбленные провели вечер вместе, танцуя и наслаждаясь друг другом.
Отношения молодых блогеров начались на телепроекте «Звезды в Африке», где Стоун всегда старался поддерживать Валю. После возвращения в Россию, уже в апреле, пара объявила о своих отношениях, а теперь и вовсе готовится к свадьбе.
Ранее мы писали о разладе в паре экс-участников "Дома-2" Виктории Романец и Антона Гусева.