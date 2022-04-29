Канье Уэст выкупил интимное видео ради Ким Кардашьян

«Канье сделал это не только для меня, но и для моих детей. Я хочу оградить их от всего, что в моих силах. Я так эмоциональна, потому что это слишком много для меня значит. Я посмотрела видео. Это были просто кадры из ресторана и ночного клуба, ничего интимного. Зато теперь я могу сделать глубокий вдох и не волноваться об этом», — цитирует слова звезды издание Dailymail.