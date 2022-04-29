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52 минуты назад

Канье Уэст выкупил интимное видео ради Ким Кардашьян

Мира Маркина

В реалити-шоу о семье Ким Кардашьян показали эпизод ее встречи с бывшим мужем Канье Уэстом. Он приехал к экс-возлюбленной прямо из аэропорта, чтобы отдать чемодан с цифровыми носителями, на которых предположительно оставалось скандальное интим-видео модели.

Канье Уэст выкупил интимное видео ради Ким Кардашьян
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Ким Кардашьян была растрогана поступком экс-супруга. Канье выкупил носители у бывшего парня звезды, Рэй Джея. Кардашьян шантажировали, угрожая обнародовать пикантное видео.

«Он встретился с Рей Джеем и забрал у него жесткий диск и компьютер с файлами. Он вернул мне секс-видео», — со слезами на глазах объяснила Ким.

На предоставленных носителях видео не оказалось. Но Ким все равно выразила благодарность Канье.

«Канье сделал это не только для меня, но и для моих детей. Я хочу оградить их от всего, что в моих силах. Я так эмоциональна, потому что это слишком много для меня значит. Я посмотрела видео. Это были просто кадры из ресторана и ночного клуба, ничего интимного. Зато теперь я могу сделать глубокий вдох и не волноваться об этом», — цитирует слова звезды издание Dailymail.

Ранее мы писали о том, за что Ким Кардашьян высмеяла хейтеров.

Звёзды,Канье Уэст,Ким Кардашьян,
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