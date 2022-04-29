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32 минуты назад

Полина Гагарина прокомментировала слухи о новом романе

Мира Маркина

Российская певица Полина Гагарина сдержанно ответила на вопрос журналиста издания «7 дней» о новом возлюбленном. Звезда призналась, что ее сердце занято.

Полина Гагарина прокомментировала слухи о новом романе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всегда занято! Там живет любовь к детям, к музыке, к людям», — отшутилась Полина.

Ранее певице приписывали роман с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым.

Брак Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, длившийся шесть лет, распался в 2020 году. Воспитание общей дочери Мии и сына Андрея, появившегося на свет в предыдущих отношениях, легло на плечи певицы.

Ранее мы писали о том, почему дети Акиньшиной оказались в Грузии.

Звёзды,Дмитрий Исхаков,Полина Гагарина,
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