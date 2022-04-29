Полина Гагарина прокомментировала слухи о новом романе

Российская певица Полина Гагарина сдержанно ответила на вопрос журналиста издания «7 дней» о новом возлюбленном. Звезда призналась, что ее сердце занято.
«Всегда занято! Там живет любовь к детям, к музыке, к людям», — отшутилась Полина.
Ранее певице приписывали роман с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым.
Брак Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, длившийся шесть лет, распался в 2020 году. Воспитание общей дочери Мии и сына Андрея, появившегося на свет в предыдущих отношениях, легло на плечи певицы.
Ранее мы писали о том, почему дети Акиньшиной оказались в Грузии.