Анна Asti: «Киркоров меня спас»

«Он мне рассказал огромное количество своих историй — сердечных, профессиональных, как артиста, когда тоже был в подобной ситуации, переживал, что его забудут. Когда несколько месяцев живешь без сцены, начинаешь думать, что больше никому не нужен — у меня было именно такое ощущение, я была раздавлена. И Киркоров произнес слова, которые я буду помнить всегда: «Девочка моя, ты гениальна, твой голос невозможно забыть. Не бойся. Все будет хорошо», — поделилась звезда.