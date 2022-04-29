Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
1 час назад

Анна Asti: «Киркоров меня спас»

Мира Маркина

Около полугода назад солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба покинула коллектив, чтобы начать сольную карьеру. В беседе со «СтарХит» певица призналась, что этот шаг был для нее очень тяжелым. Но ее выручила поддержка Филиппа Киркорова.

Анна Asti: «Киркоров меня спас»
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Анна обратилась к Филиппу за советом. Киркоров пригласил исполнительницу в гости.

«Он мне рассказал огромное количество своих историй — сердечных, профессиональных, как артиста, когда тоже был в подобной ситуации, переживал, что его забудут. Когда несколько месяцев живешь без сцены, начинаешь думать, что больше никому не нужен — у меня было именно такое ощущение, я была раздавлена. И Киркоров произнес слова, которые я буду помнить всегда: «Девочка моя, ты гениальна, твой голос невозможно забыть. Не бойся. Все будет хорошо», — поделилась звезда.

Анна рассказала, что показала коллеге некоторые демо-версии песен и сделала смелое предложение записать трек дуэтом. К удивлению исполнительницы, поп-король сразу пошел навстречу.

Текст песни «Хобби» написал автор хита «Грустный дэнс» Дима Лорен.

«Я попросила положить в основу реальную ситуацию: как с разбитым сердцем, без сил и надежды пришла за советом к своему старшему другу. А у него уже все прожито — боль, предательство, он счастлив, и при этом остается любящим и мудрым. И я хочу получить ответ, как вылечить свою душу, как перебинтовать раны, как жить дальше. Через три дня Дима принес трек — и мы все всплакнули, потому что поняли, как точно он попал», — рассказала Анна.

Ранее «Рамблер» писал, в чем обвинили экс-солистку Artik&Asti Анну Дзюба.

Звёзды,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители