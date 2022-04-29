Певицу из «Вороваек» ввели в кому

Вокалистку шансон-группы "Воровайки" Светлану Ларионову ввели в медикаментозную кому из-за сильного отравления. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Известно, что после выступления на корпоративе в Костроме исполнительнице стало плохо. По дороге в Москву началась рвота, поднялась температура и появились судороги. После приезда в больницу ей поставили диагноз "острая интоксикация". Затем Светлану две недели держали под капельницами, а 29 апреля женщину ввели в кому.
Менеджер певицы Андрей Карпов рассказал, что сейчас врачи борются за ее жизнь.
Женская группа "Воровайки" существует с 2000 года. Светлана Ларионова вошла в коллектив в 2020 году.