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1 час назад

Певица Светлана Ларионова введена в кому из-за отравления

Мария Иглина

Вокалистку шансон-группы "Воровайки" Светлану Ларионову ввели в медикаментозную кому из-за сильного отравления. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Певицу из «Вороваек» ввели в кому
Фото: Социальные сетиСоциальные сети

Известно, что после выступления на корпоративе в Костроме исполнительнице стало плохо. По дороге в Москву началась рвота, поднялась температура и появились судороги. После приезда в больницу ей поставили диагноз "острая интоксикация". Затем Светлану две недели держали под капельницами, а 29 апреля женщину ввели в кому.

Менеджер певицы Андрей Карпов рассказал, что сейчас врачи борются за ее жизнь.

Женская группа "Воровайки" существует с 2000 года. Светлана Ларионова вошла в коллектив в 2020 году.

Ранее Анна Asti рассказала, как Киркоров ее спас.

Звёзды,Андрей Карпов,
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