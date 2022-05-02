Крида со скандалом выгнали с корпоратива

Певец Егор Крид поделился подробностями неприятного инцидента, случившегося вечером 1 мая. На корпоративе на музыканта набросилась женщина. Об этом он сообщил во время стрима в Twitch.

Фото: globallookpress.com globallookpress.com

Исполнителя пригласили выступить на дне рождении девушки. Инициатором выступила мама именинницы.

«У меня было предчувствие, что какое-то дерьмо случится. Появилась легкая нервозность. Я, как человек болеющий паническими атаками, закинул немного новопасситика: переживал, думал текст где-то забуду, так как давно не выступал. Хотелось на полную мощность отработать»,

— поделился музыкант.

После того, как Крид исполнил семь песен, он увидел приближающую к нему женщину. Было очевидно, что женщина не в самом лучшем расположении духа.

«Я краем глаза вижу, что к сцене какая-то женщина подходит и начинает орать: "За что мы заплатили пять миллионов? Где те песни, которые мы заказали?". Я примерно понял, что это какой-то человек из семьи»,

— вспоминает артист, добавив, что сразу после этого отказался от выступления.

Вслед уходящего исполнителя женщина проорала: «Собрали свои шмотки и свалили со сцены!». Крид ушел в гримерку в сопровождении команды.

«Часто бывает такое, что люди выпьют, но эти женщины явно были не под алкоголем. Они обдолбанные я не знаю чем»,

— отметила звезда.