Газманов впервые раскрыл детали мучительной травмы

Весной прошлого года появилась информация о том, что певец Олег Газманов получил серьезную травму. Деталями случившегося он впервые поделился в беседе с Пятым каналом.
Исполнитель повредил плечо на отдыхе, после чего друзья настоятельно рекомендовали ему отправиться в Мюнхен, чтобы сделать там операцию. Но Газманову посчастливилось познакомиться с молодым российским врачом.
«Он говорит: "Дайте мне шанс восстановить вам плечо без операции". Объяснил, что эту операцию у нас делают нисколько не хуже, чем там, а возможно и лучше. Но говорит: "Это реклама, что вот у них там…". И я говорю: "Ну давай, сделай мне тогда здесь",
— вспоминает музыкант, добавив, что действительно ощутил заметные улучшения после курса реабилитации.
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