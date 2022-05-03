Газманов впервые раскрыл детали мучительной травмы

«Он говорит: "Дайте мне шанс восстановить вам плечо без операции". Объяснил, что эту операцию у нас делают нисколько не хуже, чем там, а возможно и лучше. Но говорит: "Это реклама, что вот у них там…". И я говорю: "Ну давай, сделай мне тогда здесь",