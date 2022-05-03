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2 часа назад

Газманов впервые раскрыл детали мучительной травмы

Катерина Саломе

Весной прошлого года появилась информация о том, что певец Олег Газманов получил серьезную травму. Деталями случившегося он впервые поделился в беседе с Пятым каналом.

Газманов впервые раскрыл детали мучительной травмы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Исполнитель повредил плечо на отдыхе, после чего друзья настоятельно рекомендовали ему отправиться в Мюнхен, чтобы сделать там операцию. Но Газманову посчастливилось познакомиться с молодым российским врачом.

«Он говорит: "Дайте мне шанс восстановить вам плечо без операции". Объяснил, что эту операцию у нас делают нисколько не хуже, чем там, а возможно и лучше. Но говорит: "Это реклама, что вот у них там…". И я говорю: "Ну давай, сделай мне тогда здесь",

— вспоминает музыкант, добавив, что действительно ощутил заметные улучшения после курса реабилитации.

Ранее мы сообщали о том, что Крида со скандалом выгнали с корпоратива.

Звёзды,Олег Газманов,
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