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1 час назад

Певица из "Вороваек" вышла из комы

Мария Иглина

Солистку группы "Воровайки" Светлану Ларионову вывели из медикаментозной комы и уже выписали из больницы. Об этом рассказал PR-менеджер "Вороваек" Андрей Карпов в беседе с "СтарХитом".

Певица из "Вороваек" вышла из комы
Фото: Социальные сетиСоциальные сети

"В настоящее время Света уже дома. Сегодня утром ее выписали из больницы, муж ее встретил и отвез домой. Из-за сильной отечности у Светы произошел набор веса. В настоящее время плохо работает обмен веществ. Она продолжает лечение капельницами и таблетками. Чувствует себя плохо, но на гастроли все равно поедет, так как нести финансовые потери продюсер группы не будет»,

— поделился Карпов.

Напомним, что артистка отравилась в одном из заведений Костромы, и с середины апреля находилась в больнице.

Ранее "Рамблер" писал о произошедшем с Ларионовой.

Звёзды,Андрей Карпов,
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