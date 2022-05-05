Певица из "Вороваек" вышла из комы

Солистку группы "Воровайки" Светлану Ларионову вывели из медикаментозной комы и уже выписали из больницы. Об этом рассказал PR-менеджер "Вороваек" Андрей Карпов в беседе с "СтарХитом".
"В настоящее время Света уже дома. Сегодня утром ее выписали из больницы, муж ее встретил и отвез домой. Из-за сильной отечности у Светы произошел набор веса. В настоящее время плохо работает обмен веществ. Она продолжает лечение капельницами и таблетками. Чувствует себя плохо, но на гастроли все равно поедет, так как нести финансовые потери продюсер группы не будет»,
— поделился Карпов.
Напомним, что артистка отравилась в одном из заведений Костромы, и с середины апреля находилась в больнице.
Ранее "Рамблер" писал о произошедшем с Ларионовой.