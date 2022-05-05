Певица из "Вороваек" вышла из комы

"В настоящее время Света уже дома. Сегодня утром ее выписали из больницы, муж ее встретил и отвез домой. Из-за сильной отечности у Светы произошел набор веса. В настоящее время плохо работает обмен веществ. Она продолжает лечение капельницами и таблетками. Чувствует себя плохо, но на гастроли все равно поедет, так как нести финансовые потери продюсер группы не будет»,