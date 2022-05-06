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1 час назад

Жена уехала от Мартиросяна в Дубай

Мария Иглина

Жанна Левина и Гарик Мартиросян состоят в браке вот уже с 1998 года. Пара воспитывает дочку Жасмин и сына Даниэля. Всей семьей они довольно много проводят времени вместе, однако в этот раз Жанна решила отдохнуть без детей и мужа. О поездке жены Мартиросяна в Дубай стало известно из ее социальных сетей.

Жена уехала от Мартиросяна в Дубай
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас Жанна живет в фешенебельной гостинице в Абу-Даби. Она также рассказала, что в ближайшее время планирует отправиться на родину — в Краснодарский край.

"Я еще не эмигрировала, но собираюсь это сделать. В июле эмигрирую в Сочи. Обязательно буду вам оттуда писать. Хорошо, что знаю сочинский язык, быстро смогу там ассимилироваться",

— пошутила супруга Мартиросяна.

Что же касается Гарика, то сейчас он находится в Москве и усиленно работает.

Ранее Хмельницкая рассказала о проблемах с дочерью от Кеосаяна.

Звёзды,Жанна Левина,Гарик Мартиросян,
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