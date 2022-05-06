Жена уехала от Мартиросяна в Дубай

Жанна Левина и Гарик Мартиросян состоят в браке вот уже с 1998 года. Пара воспитывает дочку Жасмин и сына Даниэля. Всей семьей они довольно много проводят времени вместе, однако в этот раз Жанна решила отдохнуть без детей и мужа. О поездке жены Мартиросяна в Дубай стало известно из ее социальных сетей.