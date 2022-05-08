Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
22 минуты назад

Вдова Турчинского рассказала, что стало с дочерью после смерти отца

Мира Маркина

Актер Владимир Турчинский скончался 13 лет назад. От третьей жены у него осталась дочь Ксения. Вдова артиста Ирина Турчинская рассказала, какой она стала и чем сейчас занимается, в программе «Однажды» на НТВ.

Что стало с дочерью Турчинского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, 22-летняя девушка работает моделью. Она старается не связывать себя с известной фамилией отца и добиваться всего самостоятельно. После школы Ксения поступила в театральный вуз.

«Она человек фактов, человек действий. Она поступила в Школу-студию МХАТ на бюджет, на продюсерский факультет. И уже есть прекрасные работы, которыми я горжусь. У нее есть ощущение собственной значимости, она даже немного отходит от фамилии своего папы, чтобы ее не ассоциировали с ним, а идет своей жизнью, своим путем», — поделились Турчинская.

соцсети

Ранее внук Пугачевой ответил на слухи о пожаре в замке певицы.

Звёзды,Ирина Турчинская,Владимир Турчинский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители