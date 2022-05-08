Что стало с дочерью Турчинского

«Она человек фактов, человек действий. Она поступила в Школу-студию МХАТ на бюджет, на продюсерский факультет. И уже есть прекрасные работы, которыми я горжусь. У нее есть ощущение собственной значимости, она даже немного отходит от фамилии своего папы, чтобы ее не ассоциировали с ним, а идет своей жизнью, своим путем», — поделились Турчинская.