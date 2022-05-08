Что стало с дочерью Турчинского

Актер Владимир Турчинский скончался 13 лет назад. От третьей жены у него осталась дочь Ксения. Вдова артиста Ирина Турчинская рассказала, какой она стала и чем сейчас занимается, в программе «Однажды» на НТВ.
По ее словам, 22-летняя девушка работает моделью. Она старается не связывать себя с известной фамилией отца и добиваться всего самостоятельно. После школы Ксения поступила в театральный вуз.
«Она человек фактов, человек действий. Она поступила в Школу-студию МХАТ на бюджет, на продюсерский факультет. И уже есть прекрасные работы, которыми я горжусь. У нее есть ощущение собственной значимости, она даже немного отходит от фамилии своего папы, чтобы ее не ассоциировали с ним, а идет своей жизнью, своим путем», — поделились Турчинская.