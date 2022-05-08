Монеточка раскрыла беременность

Певица Монеточка, Елизавета Гырдымова, рассказала, что у нее скоро родится ребенок. У артистки будет девочка. Об этом она призналась в интервью журналистке Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».

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Сейчас 23-летняя певица на шестом месяце беременности. У Монеточки родится ребенок от продюсера и музыканта Виктора Исаева (настоящее имя — Виктор Емелин). Пара заключила брак в коне декабря 2020 года в Сочи. Церемония состоялась в Сочи.