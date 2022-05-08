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1 час назад

Монеточка раскрыла беременность

Мира Маркина

Певица Монеточка, Елизавета Гырдымова, рассказала, что у нее скоро родится ребенок. У артистки будет девочка. Об этом она призналась в интервью журналистке Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».

Монеточка раскрыла беременность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас 23-летняя певица на шестом месяце беременности. У Монеточки родится ребенок от продюсера и музыканта Виктора Исаева (настоящее имя — Виктор Емелин). Пара заключила брак в коне декабря 2020 года в Сочи. Церемония состоялась в Сочи.

Ранее певица выражала сомнения относительно брака. По словам Монеточки, она стала «той самой одноклассницей, которая первой среди всех выскочила замуж».

Ранее вдова Турчинского рассказала, что стало с дочерью после смерти отца.

Звёзды,Елизавета Гырдымова,
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