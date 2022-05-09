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2 часа назад

Рената Литвинова начала учить французский язык

Мария Иглина

Некоторое время назад российская актриса театра и кино Рената Литвинова уехала в Париж. В своем Telegram-канале она заявила, что начала учить французский язык.

Рената Литвинова начала учить французский язык
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Интересы читателя и меня в виде писателя могут не совпадать, и приятная случайность, если вдруг совпало! Я к тем, кто со мной здесь. Кстати, вот с таким растерянным видом еду с урока французского, начала учить, вспомнила, что все мои уважаемые русские писатели до революции были же франкофонами, даже по-русски, мелодика языка!"

— поделилась артистка.

Литвинова также приложила фотографию, на которой она позирует на фоне одной из станций парижского метрополитена.

Ранее Монеточка раскрыла беременность.

Звёзды,Рената Литвинова,
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