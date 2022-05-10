В 40-е годы Джин Тирни была одной из самых популярных и востребованных актрис. Артистку называли "золотой девушкой Голливуда" и "новой Джокондой" — за неизменную загадочную улыбку. Обладательница "Оскара" наиболее известна по ролям в фильмах «Лора» и «Бог ей судья».

Беременность далась актрисе очень непросто. В процессе она переболела краснухой, что спровоцировало преждевременные роды. Долгожданная и наконец появившаяся на свет звездная наследница оказалась слепой, глухой и умственно отсталой. Это разбило сердце Тирни, доведя ее до глубокой депрессии.

Блогер @ekaterina.olyanaya в своем TikTok-аккаунте рассказала, что спустя несколько лет после рождения девочки, Джин случайно встретилась с одной из своих преданных фанаток, которая призналась, что, болея краснухой, она сбежала с карантина ради того, чтобы увидеть Трини. Более того, ей даже удалось пожать артистке руку, что, судя по всему, и послужило причиной заражения голливудской звезды.