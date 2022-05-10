Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
3 часа назад

Как рукопожатие сделало дочь Джин Тирни инвалидом: видео

Катерина Саломе

В 40-е годы Джин Тирни была одной из самых популярных и востребованных актрис. Артистку называли "золотой девушкой Голливуда" и "новой Джокондой" — за неизменную загадочную улыбку. Обладательница "Оскара" наиболее известна по ролям в фильмах «Лора» и «Бог ей судья».

Беременность далась актрисе очень непросто. В процессе она переболела краснухой, что спровоцировало преждевременные роды. Долгожданная и наконец появившаяся на свет звездная наследница оказалась слепой, глухой и умственно отсталой. Это разбило сердце Тирни, доведя ее до глубокой депрессии.

Блогер @ekaterina.olyanaya в своем TikTok-аккаунте рассказала, что спустя несколько лет после рождения девочки, Джин случайно встретилась с одной из своих преданных фанаток, которая призналась, что, болея краснухой, она сбежала с карантина ради того, чтобы увидеть Трини. Более того, ей даже удалось пожать артистке руку, что, судя по всему, и послужило причиной заражения голливудской звезды.

Читайте также о том, чего вы не знали об Одри Хепберн.

Звёзды,Видео,Одри Хепберн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители