Королева ответила на слухи о разрыве с Тарзаном

Сообщения о размолвке певицы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко время от времени появляются в медийном пространстве. Чтобы покончить со слухами, артистка опубликовала на страничке в одной из социальных сетей совместный снимок с супругом.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Королева подтвердила, что праздники, в частности, День Победы, провела вместе с мужем.

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В браке Наталья и Сергей живут около двадцати лет. В 2002 году у пары родился сын Архип.