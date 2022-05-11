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26 минут назад

Королева деликатно ответила на слухи о разрыве с Тарзаном

Мира Маркина

Сообщения о размолвке певицы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко время от времени появляются в медийном пространстве. Чтобы покончить со слухами, артистка опубликовала на страничке в одной из социальных сетей совместный снимок с супругом.

Королева ответила на слухи о разрыве с Тарзаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Королева подтвердила, что праздники, в частности, День Победы, провела вместе с мужем.

соцсети

В браке Наталья и Сергей живут около двадцати лет. В 2002 году у пары родился сын Архип.

Ранее мы писали о том, почему Наташа Королева появилась на популярном шоу без обручального кольца.

Звёзды,Сергей Глушко,Наташа Королева,
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