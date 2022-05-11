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32 минуты назад

"Жировое депо": Семенович рассказала о пластических операциях

Мария Иглина

Артистка Анна Семенович решила впервые откровенно рассказать обо всех пластических операциях, которые она делала. Подробностями певица поделилась в интервью с изданием Sobesednik.ru.

"Жировое депо": Семенович рассказала о пластических операциях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Семенович, всего у нее было две пластические операции:

"Я не так давно сделала липосакцию рук. Результатом довольна. Мои руки стали подтянутые, стройные. Эта часть тела всегда была у меня проблемным местом — жировым депо".

Также артистка призналась, что перенесла операцию на подбородок, после чего ее овал лица стал более очевидным.

Семенович добавила, что посещает специализированные клиники для похудения, поскольку не любит сидеть на строгих диетах. В заведении певица посещает различные процедуры, среди которых массаж, баня, бассейн и многие другие.

Ранее стало известно, что Айза закрыла свой салон красоты в Москве.

Звёзды,Анна Семенович,
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