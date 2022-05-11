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30 минут назад

"У него дома": Рудова вспомнила, как Ди Каприо флиртовал с ней

Мария Иглина

В беседе с подписчиками актриса Наталья Рудова призналась, что знакома с голливудской звездой Леонардо Ди Каприо и даже была у него дома. Подробностями артистка поделилась в своих социальных сетях.

Рудова вспомнила, как Ди Каприо флиртовал с ней
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Известно, что знакомство Рудовой и Ди Каприо состоялось после вечеринки Golden Globe на афтепати дома у голливудского актера. По словам Натальи, Леонардо ограничился лишь комплиментами в ее адрес.

"Это было на закрытой вечеринке у него дома. Он лучший актер планеты!"

— поделилась эмоциями артистка.

Рудова также рассказала подписчикам, что не считает себя ревнивой, а самым главным в отношениях она назвала любовь и уважение.

Ранее Семенович открыто рассказала о перенесенных пластических операциях.

Звёзды,Наталья Рудова,Леонардо ДиКаприо,
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