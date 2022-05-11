Рудова вспомнила, как Ди Каприо флиртовал с ней

В беседе с подписчиками актриса Наталья Рудова призналась, что знакома с голливудской звездой Леонардо Ди Каприо и даже была у него дома. Подробностями артистка поделилась в своих социальных сетях.

Известно, что знакомство Рудовой и Ди Каприо состоялось после вечеринки Golden Globe на афтепати дома у голливудского актера. По словам Натальи, Леонардо ограничился лишь комплиментами в ее адрес.

"Это было на закрытой вечеринке у него дома. Он лучший актер планеты!"

— поделилась эмоциями артистка.

Рудова также рассказала подписчикам, что не считает себя ревнивой, а самым главным в отношениях она назвала любовь и уважение.