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30 минут назад

Мария Распутина поделилась снимком в одном боди

Мира Маркина

Мария Распутина в своей социальной сети поделилась фотографией, смутившей многих пользователей. Подписчики не поняли, забыла ли Мария надеть юбку или брюки или намеренно выбрала такой образ - на снимке она стоит на лестнице в одном только боди и сапогах.

Мария Распутина поделилась снимком в одном боди
Фото: Риа новостиРиа новости
соцсети

"Голые ноги, колготки в сетку..зачем такое выкладывать?", "Смело...", "Жуть и мрак, думает, красиво, что ли?" - комментируют подписчики.

Некоторые из них обратили внимание и на то, что снимок был сделан 9 мая, а Мария не поздравила никого с праздником, подписав фото так: "После занятия гимнастикой муж сделал фото". Это тоже нашло отклик в комментариях:

"А с праздником не поздравила никого? Зато голые ноги показала, патриотка".

Но, стоит заметить, что гораздо большее количество комментариев были положительными - пользователи с восхищением отмечали, что такой фигурой можно и похвастаться, а "завистникам" предлагали молча пройти мимо.

"Правильно, Маша, возрасту "фигу" надо показывать!", "Какие ноги, Мария! Такие грех не показать!", "Маша - вы прекрасны!".

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Звёзды,Алиса Фрейндлих,
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