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1 час назад

Приянка Чопра воссоединилась с дочерью после 100 дней интенсивной терапии

Мира Маркина

О том, что Приянка Чопра должна стать матерью, до рождения ребенка не знал почти никто. Дело в том, что она не сама вынашивала и рожала ребенка - Приянка и ее супруг Ник Джонас воспользовались услугами суррогатной матери. Но, хоть они и подошли к выбору кандидатуры со всей серьезностью, женщине не удалось доносить ребенка - девочка родилась на 12 недель раньше срока.

Приянка Чопра забрала дочь спустя 100 дней терапии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Врачи не давали слишком большие шансы на то, что малышка сможет выкарабкаться, однако три месяца в отделении интенсивной терапии и инкубаторе для детей, родившихся недоношенными, сделали свое дело и буквально на днях Чопра и Джонас смогли забрать домой свою дочь.

Приянка Чопра поделилась своим счастьем в социальных сетях, опубликовав свой первый семейный снимок с дочерью и мужем.

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"После 100 дней интенсивной терапии, наша маленькая наконец-то с нами дома!" - поделилась звезда.

Родители раскрыли тайну и сообщили, что малышку назвали Малти-Мари, и теперь все свое свободное время они мечтают проводить втроем.

Ранее мы писали, что у Алисы Фрейндлих родился правнук.

Звёзды,Приянка Чопра,Алиса Фрейндлих,
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