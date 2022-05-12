Пластический хирург высказалась о внешности Пугачевой

Пластический хирург Мадина Байрамукова прокомментировала внешний вид Аллы Пугачевой, со ссылкой на ее слова сообщает "Собеседник".
73-летняя Примадонна уже около трех месяцев находится со своим супругом Максимом Галкиным и детьми в Израиле. Подписчики певицы обратили внимание на то, что в южной стране Алла Борисовна стала выглядеть заметно постаревшей. Доктор Байрамукова решила объяснить публике, почему такое могло произойти.
«Сейчас у Аллы Борисовны сильно заметна, скажем так, усталость кожи. Очевидно, что возраст начинает брать свое. Причина кроется как раз в резкой смене климатического пояса. Переезды в таком возрасте не лучшим образом сказываются на качестве кожи, — поясняет Мадина Байрамукова. — Ухудшаются эластические свойства и ответные реакции на косметологические процедуры, проявляется склонность к обезвоженности, повышается раздражительность и чувствительность» - заключила хирург.
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