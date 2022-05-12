Пластический хирург высказалась о внешности Пугачевой

«Сейчас у Аллы Борисовны сильно заметна, скажем так, усталость кожи. Очевидно, что возраст начинает брать свое. Причина кроется как раз в резкой смене климатического пояса. Переезды в таком возрасте не лучшим образом сказываются на качестве кожи, — поясняет Мадина Байрамукова. — Ухудшаются эластические свойства и ответные реакции на косметологические процедуры, проявляется склонность к обезвоженности, повышается раздражительность и чувствительность» - заключила хирург.