Евгений Стычкин в шестой раз станет отцом

В начале года заговорили, что супруга Евгения Стычкина актриса Ольга Сутулова, вновь станет матерью. Хотя чуть больше года назад Ольга родила сына Михаила. И вот на показе драмы "Ника" актриса подтвердила свое интересное положение. Об этом сообщает StarHit.
Для актера и режиссера Евгения Стычкина ребенок станет шестым. От первой избранницы у него есть дочь, от пианистки Екатерины Сканави трое детей и от Ольги Сутуловой годовалый сын Михаил.
Несмотря на недавнее рождение ребенка, Сутулова продолжила работу. Актрису заметили на съемках нового сезона сериала "Последний министр".