Евгений Стычкин в шестой раз станет отцом

В начале года заговорили, что супруга Евгения Стычкина актриса Ольга Сутулова, вновь станет матерью. Хотя чуть больше года назад Ольга родила сына Михаила. И вот на показе драмы "Ника" актриса подтвердила свое интересное положение. Об этом сообщает StarHit.