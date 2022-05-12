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1 час назад

Евгений Стычкин в шестой раз станет отцом

Мария Иглина

В начале года заговорили, что супруга Евгения Стычкина актриса Ольга Сутулова, вновь станет матерью. Хотя чуть больше года назад Ольга родила сына Михаила. И вот на показе драмы "Ника" актриса подтвердила свое интересное положение. Об этом сообщает StarHit.

Евгений Стычкин в шестой раз станет отцом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для актера и режиссера Евгения Стычкина ребенок станет шестым. От первой избранницы у него есть дочь, от пианистки Екатерины Сканави трое детей и от Ольги Сутуловой годовалый сын Михаил.

Несмотря на недавнее рождение ребенка, Сутулова продолжила работу. Актрису заметили на съемках нового сезона сериала "Последний министр".

Ранее внучка Расула Гамзатова Шахри Амирханова вышла замуж.

Звёзды,Расул Гамзатов,Ольга Сутулова,Евгений Стычкин,
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