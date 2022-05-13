Лоза раскрыл всю правду о Леонтьеве

«Какая разница, где живет человек? Вот Леонтьев давно обосновался в Майами, там у него дом. А сюда он приезжает на работу. И что, Леонтьев сильно наш? За рубеж уезжают те, кто имеет недвижимость в этих странах. А вот у меня нет дома за границей, мне негде там жить, я и не поеду никуда. Мне там скучно. За рубежом же делать нечего. Вы поймите, что тот же Израиль — это другая страна. Я же не еврей. А Максим Леонидов и Андрей Макаревич — евреи, поэтому им проще уехать в Израиль и там жить»,