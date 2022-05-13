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2 часа назад

Лоза раскрыл всю правду о Леонтьеве

Катерина Саломе

Певец Юрий Лоза один из немногих, кого не раздражают уехавшие за рубеж коллеги. Более того, оне не понимает, за что критикуют звезд, у которых в собственности недвижимость за границей уже не первый год. Его слова приводит Starhit.

Лоза раскрыл всю правду о Леонтьеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, артист вступился за своего коллегу Валерия Леонтьева. По его словам, музыкант давно живет за границей, а в России лишь зарабатывает деньги. Он также упомянул Максим Леонидова и Андрея Макаревича, которые также подвергаются критике.

«Какая разница, где живет человек? Вот Леонтьев давно обосновался в Майами, там у него дом. А сюда он приезжает на работу. И что, Леонтьев сильно наш? За рубеж уезжают те, кто имеет недвижимость в этих странах. А вот у меня нет дома за границей, мне негде там жить, я и не поеду никуда. Мне там скучно. За рубежом же делать нечего. Вы поймите, что тот же Израиль — это другая страна. Я же не еврей. А Максим Леонидов и Андрей Макаревич — евреи, поэтому им проще уехать в Израиль и там жить»,

— подчеркнул 68-летний исполнитель.

Как отметил Лоза, порой люди просто уезжают переждать происходящее. По его мнению, это не означает, что они отказываются от гражданства.

«Артисты — не воины, не политологи, они, возможно, перепугались. Как можно их осуждать? Вы поймите, что все люди разные. Кто-то "ура-патриот", другой — не очень, третий вообще не патриот. Медиасфера — это просто срез нашего общества. Я вчера говорил с человеком, который категорически был против спецоперации. Мы с ним поговорили ровно полчаса, и сейчас он двумя руками "за"»,

— резюмировал Юрий Эдуардович.

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Звёзды,Максим Леонидов,Валерий Леонтьев,Андрей Макаревич,
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