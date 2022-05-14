Харламов побрился налысо

Новую прическу шоумен продемонстрировал в социальной сети.
Харламов давно не общался с поклонниками и не показывался в социальных сетях. А появившись, удивил подписчиков своим преображением. На новом снимке, который звезда Comedy Club опубликовал на личной странице в социальной сети, он предстал перед своими фолловерами совершенно лысым.
От волос на лице Харламов избавляться не стал: борода и усы шоумена остались на прежнем месте.
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