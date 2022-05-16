Данко объяснил, почему не общается с дочерью с ДЦП

Певец Данко рассказал, что отказался от общения со своими детьми из-за бывшей жены, которая подала на него в суд и пыталась испортить его репутацию.

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

Девочки Соня и Агата родились у исполнителя в гражданском браке с Натальей Устюменко. Их младшая дочь больна ДЦП и нуждается в дорогостоящем лечении и реабилитации.

"С Агатой сейчас не общаюсь, потому что мы с ее мамой в серьезных контрах. Я считаю, что это было не очень правильное решение — вот так со мной поступить. Репутацию мне корежит, делает из меня монстра и плохого отца. А я хороший отец! Реально хороший. В школу водил, не пьющий, не курящий, работящий", — рассказал Данко.

53-летний певец уверен, что дочери должны любить его, так как он их отец. Однако девочки перестали приезжать к нему в гости и не поздравляют его с днем рождения. Кроме того, их мать подала на него в суд.

"Суд отсудил у меня 35 тысяч рублей, но они получали гораздо больше — любовь отца, удовлетворение всех прихотей", — пояснил он в эфире НТВ.

По словам певца, его бывшая семья решила «испоганить» ему жизнь и «сделать из него подонка». После этого он решил не навязыватсья семье.

Сейчас Данко живет в Крыму с новой избранницей Марией Силуяновой, у которой есть пятилетний сын от прежних отношений.