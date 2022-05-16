У богатых все в порядке: Рудковская рассказала, что пьет бизнес-класс

На фоне санкций в России пострадали буквально все компании, в том числе и авиаперевозчики. Еще недавно продюсер Яна Рудковская жаловалась, что в бизнес-классе больше не подают французское шампанское и заменили его российским.

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Позже она посоветовала начать забивать свои погреба хорошим вином, так как впереди ожидаются проблемы с поставками. Яна посоветовала переходить на «Золотую Балку», если доступа к иностранным маркам нет. Так как у этого производителя отличное розовое игристое вино.

Тем не менее, недавно Рудковская поделилась хорошими новостями. В своем Телеграм-канале она написала, что в «Аэрофлоте» все еще подают французское шампанское. А завтраки стали даже вкуснее.

Читатели раскритиковали звезду за полное отсутствие такта и патриотизма. Ее подписчики утверждают, что не могут позволить себе полет на самолете и у них нет шансов узнать, какое шампанское подают в бизнес-классе.