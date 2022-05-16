Пресняков вспомнил, как Орбакайте поднимала на него руку

"Меня в детстве ругала мама за какую-то ерунду, а я сказал, что "сейчас позвоню твоей маме". Она тогда взорвалась от смеха, и вся ссора уничтожилась в момент. Мне тогда было лет 13, я тогда вредный был. Я периодически ей звоню просто поделиться новостями или спросить совет, как бороться с внутренними переживаниями".