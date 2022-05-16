Пресняков вспомнил, как Орбакайте поднимала на него руку

Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, признался, что в детстве он часто дерзил своей маме Кристине Орбакайте и терпел за это наказания. Подробностями артист поделился в очередном выпуске шоу "Детектор" на телеканале "Пятница!".
"Я мог получить по губам от мамы",
— рассказал Пресняков.
В программе Никита также рассказал, что поддерживает теплые отношения с бабушкой Аллой Пугачевой:
"Меня в детстве ругала мама за какую-то ерунду, а я сказал, что "сейчас позвоню твоей маме". Она тогда взорвалась от смеха, и вся ссора уничтожилась в момент. Мне тогда было лет 13, я тогда вредный был. Я периодически ей звоню просто поделиться новостями или спросить совет, как бороться с внутренними переживаниями".
Кроме этого, в эфире шоу артист рассказал о своей неконтролируемой агрессии, жизни в США.