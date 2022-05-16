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55 минут назад

21-летний сын Заворотнюк рассказал о своей болезни

Мария Иглина

Сын российской актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл признался, что страдает из-за тремора рук. Подробностями 21-летний парень поделился в своем личном блоге.

21-летний сын Заворотнюк рассказал о своей болезни
Фото: Социальные сетиСоциальные сети

"С детства у меня сильный тремор рук. Для гитариста так себе фича, а для блэк-металлиста лучше не придумаешь",

— поделился Майкл.

Известно, что молодой человек играет на гитаре, сочиняет стихи и делится своим творчеством с подписчиками.

Совсем недавно сын Заворотнюк признался, что у него есть жена София, однако пара пока официально не зарегистрировала отношения.

Ранее бывший муж Заворотнюк назвал причины ее болезни.

Звёзды,Анастасия Заворотнюк,
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