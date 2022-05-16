21-летний сын Заворотнюк рассказал о своей болезни

Сын российской актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл признался, что страдает из-за тремора рук. Подробностями 21-летний парень поделился в своем личном блоге.
"С детства у меня сильный тремор рук. Для гитариста так себе фича, а для блэк-металлиста лучше не придумаешь",
— поделился Майкл.
Известно, что молодой человек играет на гитаре, сочиняет стихи и делится своим творчеством с подписчиками.
Совсем недавно сын Заворотнюк признался, что у него есть жена София, однако пара пока официально не зарегистрировала отношения.