МакSим рассказала о переживаниях перед возвращением на сцену

«Со мной занимались дыханием, даже на прогулку первое время выходили со мной вместе, потому что ходила я плохо. Но уже через месяц я стояла на руках даже, восстановление шло очень быстро. Мне не нравилось мое состояние, поэтому я решила в нем не жить», — объяснила звезда.