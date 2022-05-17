МакSим рассказала о переживаниях перед возвращением на сцену

В июне состоится первый концерт певицы Марины Абросимовой (МакSим) после комы, пережитой в 2021 году. Артистка поделилась в беседе с изданием «7 дней», почему предстоящее выступление беспокоит ее.
Звезда дала предстоящему концерту символичное название «Спасибо».
«Я уверена, что зрители знают все слова и поддержат меня в любом случае — даже если я что-то забуду. Для меня сцена — это не работа, а огромная часть жизни, я просто не представляю, как существовать по-другому», — рассказала певица.
Также МакSим раскрыла подробности своей реабилитации после болезни.
«Со мной занимались дыханием, даже на прогулку первое время выходили со мной вместе, потому что ходила я плохо. Но уже через месяц я стояла на руках даже, восстановление шло очень быстро. Мне не нравилось мое состояние, поэтому я решила в нем не жить», — объяснила звезда.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему МакSим удалила из жизни большую часть контактов.