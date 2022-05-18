Собчак высмеяла Боню в Каннах

Телеведущая Ксения Собчак высмеяла свою коллегу Викторию Боню, которая в очередной раз приехала на Каннский кинофестиваль. Свое сообщение звезда опубликовала в своем Telegram-канале.
Боня рассказала, что выбрала для красной дорожки синее платье французского дизайнера, так как это — одно из правил, которое ценит аудитория фестиваля.
Собчак опубликовала снимок с красной дорожки с Боней, где на заднем плане видны фотографы, которые смотрят совсем в другую сторону.
Однако подписчики Собчак не поддержали ее в комментариях. Они посчитали такую реакцию неуместной и вступились за Боню.
"Красотка, как всегда на высоте!"; "Платье все равно красивое"; "Ксюша, она в Каннах, а ты нет! Не завидуйте, пожалуйста, даже если она сама купила себе билет и прошлась по дорожке"
Ранее сообщалось, что Васильева заявила, что будет делать пластику в 75 лет.