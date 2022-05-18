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2 часа назад

Собчак высмеяла Боню в Каннах

Мария Каткова

Телеведущая Ксения Собчак высмеяла свою коллегу Викторию Боню, которая в очередной раз приехала на Каннский кинофестиваль. Свое сообщение звезда опубликовала в своем Telegram-канале.

Собчак высмеяла Боню в Каннах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Боня рассказала, что выбрала для красной дорожки синее платье французского дизайнера, так как это — одно из правил, которое ценит аудитория фестиваля.

Собчак опубликовала снимок с красной дорожки с Боней, где на заднем плане видны фотографы, которые смотрят совсем в другую сторону.

Telegram-канал "Собчак"

Однако подписчики Собчак не поддержали ее в комментариях. Они посчитали такую реакцию неуместной и вступились за Боню.

"Красотка, как всегда на высоте!"; "Платье все равно красивое"; "Ксюша, она в Каннах, а ты нет! Не завидуйте, пожалуйста, даже если она сама купила себе билет и прошлась по дорожке"

Ранее сообщалось, что Васильева заявила, что будет делать пластику в 75 лет.

Звёзды,Виктория Боня,Ксения Собчак,
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