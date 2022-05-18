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47 минут назад

Экс-бойфренд Бузовой случайно рассекретил новую любовь

Мира Маркина

Стало известно, что после премии «Жара Music Awards» блогер и певец Давид Манукян (Дава) уединился в кальянной с молодой певицей Мари Краймбрери. О том, что пара завершила вечер в объятиях друг друга, сообщает Super.ru.

Экс-бойфренд Бузовой случайно рассекретил новую любовь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Слухи о романе блогера и артистки появились еще несколько недель назад, когда Даву и Мари заметили вдвоем в Дубае. На мероприятии «Жара Music Awards» молодые люди не отходили друг от друга. Однако после премии влюбленные разделились и уехали на разных машинах. Папарацци обнаружили их некоторое время спустя вдвоем в одной из кальянных Москвы.

Когда заведение закрылось, Мари и Дава покинули здание вместе и на такси отправились к «Юго-Западной», где живет Давид Манукян.

Ранее мы рассказывали о том, какое шокирующее признание о прошлом сделала Анна Седокова.

Звёзды,Давид Манукян,Анна Седокова,
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