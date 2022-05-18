«Семь машин»: как дочь Заворотнюк попала в ДТП

На своей страничке в соцсетях дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна откровенно рассказала, почему перестала водить машину.
Анна рассказала, что как только получила право на управление автомобилем, с удовольствием ездила по городу. Но после ужасной аварии в нее вселился страх вождения, который девушка не в силах побороть.
«В ней участвовало семь машин. В меня влетела газель, меня отбросило на обочину, а газель методом домино протаранила остальные машины. После этого у меня напрочь отшибло желание садиться за руль», — объяснила Анна.
Ранее «Рамблер» рассказал о том, что в семье Анастасии Заворотнюк готовятся к пополнению.