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2 часа назад

«Семь машин»: как дочь Заворотнюк попала в ДТП

Мира Маркина

На своей страничке в соцсетях дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна откровенно рассказала, почему перестала водить машину.

«Семь машин»: как дочь Заворотнюк попала в ДТП
Фото: соцсетисоцсети

Анна рассказала, что как только получила право на управление автомобилем, с удовольствием ездила по городу. Но после ужасной аварии в нее вселился страх вождения, который девушка не в силах побороть.

«В ней участвовало семь машин. В меня влетела газель, меня отбросило на обочину, а газель методом домино протаранила остальные машины. После этого у меня напрочь отшибло желание садиться за руль», — объяснила Анна.

Ранее «Рамблер» рассказал о том, что в семье Анастасии Заворотнюк готовятся к пополнению.

Звёзды,Анастасия Заворотнюк,
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