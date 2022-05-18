Оксана Акиньшина намерена вернуть детей через суд

Недавно стало известно, что дети Оксаны Акиньшиной живут отдельно от нее. Старшего сына воспитывает мама актрисы, а младших сына и дочь супруг артистки Арчил Геловани увез в Грузию. Акиньшина хочет вернуть детей, обратившись в суд, сообщает «КП».
В 2020 году Геловани и Акиньшина встретились в суде. Бывший возлюбленный артистки требовал взыскать с нее алименты. Знакомые Акиньшиной не исключают, что звезда будет оспаривать решение суда оставить детей с отцом.
«Она бы хотела, чтобы дети остались с ней, но экс-муж настаивает — вроде как ей некогда детьми заниматься, а в его семье есть условия. У него несколько адвокатов, и с ними спорить сложно. Оксана, по-моему, не согласна с таким положением дел и собирается судиться за детей. Она сама зарабатывает и ни от кого не зависит. Если бывший муж придерживается патриархальных взглядов, то у нее есть необходимость самореализоваться, а не быть только домохозяйкой», — сообщил один из знакомых артистки.
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