Оксана Акиньшина намерена вернуть детей через суд

«Она бы хотела, чтобы дети остались с ней, но экс-муж настаивает — вроде как ей некогда детьми заниматься, а в его семье есть условия. У него несколько адвокатов, и с ними спорить сложно. Оксана, по-моему, не согласна с таким положением дел и собирается судиться за детей. Она сама зарабатывает и ни от кого не зависит. Если бывший муж придерживается патриархальных взглядов, то у нее есть необходимость самореализоваться, а не быть только домохозяйкой», — сообщил один из знакомых артистки.