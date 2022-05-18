Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
49 минут назад

Оксана Акиньшина намерена вернуть детей через суд

Недавно стало известно, что дети Оксаны Акиньшиной живут отдельно от нее. Старшего сына воспитывает мама актрисы, а младших сына и дочь супруг артистки Арчил Геловани увез в Грузию. Акиньшина хочет вернуть детей, обратившись в суд, сообщает «КП».

Оксана Акиньшина намерена вернуть детей через суд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2020 году Геловани и Акиньшина встретились в суде. Бывший возлюбленный артистки требовал взыскать с нее алименты. Знакомые Акиньшиной не исключают, что звезда будет оспаривать решение суда оставить детей с отцом.

«Она бы хотела, чтобы дети остались с ней, но экс-муж настаивает — вроде как ей некогда детьми заниматься, а в его семье есть условия. У него несколько адвокатов, и с ними спорить сложно. Оксана, по-моему, не согласна с таким положением дел и собирается судиться за детей. Она сама зарабатывает и ни от кого не зависит. Если бывший муж придерживается патриархальных взглядов, то у нее есть необходимость самореализоваться, а не быть только домохозяйкой», — сообщил один из знакомых артистки.

Ранее мы писали о том, почему Виктория Дайнеко наняла юриста.

Звёзды,Арчил Геловани,Виктория Дайнеко,Оксана Акиньшина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители