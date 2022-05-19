Дочь Валерия Меладзе выходит замуж

Младшая дочь Валерия Меладзе от брака с Ириной Малухиной - Арина - опубликовала в своей социальной сети фотографию, из которой ясно, что ее сестра помолвлена. Речь о средней дочери Валерия и Ирины - Софико.

Фото: риа новости риа новости

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Софико Меладзе 23 года и девушка совсем не любит публичного внимания - она уже давно закрыла профили в своих социальных сетях. Так и сейчас девушка не сама рассказала о своей скорой свадьбе, доверив это сестре. Своего избранника Софико скрывает, пока неясно, решат ли молодые отпраздновать торжество громко или предпочтут тихий семейный праздник.

О реакции звездного отца на новость о приближающейся свадьбе неизвестно. Напомним, что Ирина и Валерий развелись в 2011 году, но отношения с дочерьми от первого брака певец активно поддерживает.