Стало известно, почему распалась группа "Братья Грим"

«Разошлись дорожки. Мой брат решил играть другую музыку. Ему больше понравился андерграунд. А он человек такой упертый в своих намерениях. Он подумал, что надо себя полностью посвятить чему-то другому, иначе ничего не получится. В какой-то момент ему показалось, что музыка группы «Братья Грим» не соответствует его внутреннему состоянию» - рассказывает Константин.