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12 минут назад

Стало известно, почему распалась группа "Братья Грим"

Мира Маркина

Один из солистов группы "Братья Грим" Константин Грим побывал на шоу "Антонимы", где помимо прочего рассказал ведущему, по какой причине распалась некогда популярная музыкальная группа. Напомним, что в составе этой группы Константин выступал со своим братом-близнецом Борисом.

Стало известно, почему распалась группа "Братья Грим"
Фото: Кадр из клипаКадр из клипа

Музыкант поделился, что теперь он продолжает выступать один, так как его брат практически не ездит на гастроли и занялся другой музыкой.

«Разошлись дорожки. Мой брат решил играть другую музыку. Ему больше понравился андерграунд. А он человек такой упертый в своих намерениях. Он подумал, что надо себя полностью посвятить чему-то другому, иначе ничего не получится. В какой-то момент ему показалось, что музыка группы «Братья Грим» не соответствует его внутреннему состоянию» - рассказывает Константин.

Группы "Братья Грим" была создана Борисом и Константином Бурдаевыми в 1998 году.

Ранее мы писали, что певица МакSим поделилась своими переживаниями перед возвращением на сцену.

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