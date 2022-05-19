Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
1 час назад

Лазарев взял ипотеку ради квартиры в Москве

Мира Маркина

Сергей Лазарев приобрел квартиру в ипотеку в родном Кунцево, сообщает Super. В этом районе Москвы прошло детство и юность звезды.

Лазарев взял ипотеку ради квартиры в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сделка была оформлена 9 марта 2022 года. Новая квартира певца площадью 110 квадратных метров находится в жилом комплексе бизнес-класса, который был построен в 2008 году. Покупка недвижимости обошлась Лазареву в 35 миллионов рублей.

Также российский певец владеет домом в коттеджном поселке «Павлово» на Новорижском шоссе. Трехэтажный особняк площадью 470 квадратных метров и стоимостью 120 миллионов рублей артист приобрел четыре года назад.

Ранее Рамблер рассказал, почему Лазареву приходится брать многомиллионные кредиты.

Звёзды,Сергей Лазарев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители