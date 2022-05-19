Лазарев взял ипотеку ради квартиры в Москве

Сергей Лазарев приобрел квартиру в ипотеку в родном Кунцево, сообщает Super. В этом районе Москвы прошло детство и юность звезды.

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Сделка была оформлена 9 марта 2022 года. Новая квартира певца площадью 110 квадратных метров находится в жилом комплексе бизнес-класса, который был построен в 2008 году. Покупка недвижимости обошлась Лазареву в 35 миллионов рублей.

Также российский певец владеет домом в коттеджном поселке «Павлово» на Новорижском шоссе. Трехэтажный особняк площадью 470 квадратных метров и стоимостью 120 миллионов рублей артист приобрел четыре года назад.