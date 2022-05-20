Прохор Шаляпин официально представил новую возлюбленную

Певец Прохор Шаляпин представил свою новую возлюбленную — актрису и модель Ольгу Сан. Фотографию с ней он выложил в Telegram.

Фото: социальные сети социальные сети

социальные сети

«Моя новая любовь» — подписал он кадр с девушкой.

В 2020 году Ольга стала обладательницей титула «Миссис Россия – Вселенная». Она обожает своего кота Ларса. Ольга Сан ежегодно устраивает для него празднование Нового года, Масленицы, 23 Февраля и даже 8 Марта. Ну и, конечно, дня рождения.

Напомним, что в прошлом году Шаляпин похоронил свою жену канадку русского происхождения Татьяну Дэвис. Она умерла в США от последствий коронавируса.