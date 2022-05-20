Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
1 час назад

Прохор Шаляпин официально представил новую возлюбленную

Даша Краснова

Певец Прохор Шаляпин представил свою новую возлюбленную — актрису и модель Ольгу Сан. Фотографию с ней он выложил в Telegram.

Прохор Шаляпин официально представил новую возлюбленную
Фото: социальные сетисоциальные сети
социальные сети

«Моя новая любовь» — подписал он кадр с девушкой.

В 2020 году Ольга стала обладательницей титула «Миссис Россия – Вселенная». Она обожает своего кота Ларса. Ольга Сан ежегодно устраивает для него празднование Нового года, Масленицы, 23 Февраля и даже 8 Марта. Ну и, конечно, дня рождения.

Напомним, что в прошлом году Шаляпин похоронил свою жену канадку русского происхождения Татьяну Дэвис. Она умерла в США от последствий коронавируса.

До этого мы рассказывали, что Шаляпина заподозрили в причастности к смерти жены.

Звёзды,Прохор Шаляпин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители