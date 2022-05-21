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1 час назад

Опубликованы доходы самых богатых московских деятелей культуры

Мира Маркина

«Комсомольская правда» представила данные о доходах и имуществе столичных деятелей культуры, ссылаясь на информацию, опубликованную департаментом культуры Москвы.

Опубликованы доходы самых богатых московских деятелей культуры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, самый высокий доход за 2021 год среди московских деятелей культуры оказался у народного артиста СССР, президента Международного Дома музыки Владимира Спивакова. КП сообщает, что совокупный доход Спивакова составил 158 миллионов рублей.

На втором месте – саксофонист Игорь Бутман. Его доход составил 96 миллионов рублей.

На третьем месте – народная артистка России Надежда Бабкина. Ее доход в 2021 году составил 71 миллион рублей.

Наибольшую сумму среди театральных деятелей задекларировал художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков. Среди художников наибольшая сумма принадлежит Зурабу Церетелли. Доход каждого их них за 2021 год составил чуть меньше 60 миллионов.

По совокупному семейному доходу на первом месте оказались супруги Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак. Режиссер театра и кино задекларировал 14 млн рублей, блогер и журналистка – 300 млн рублей.

Также в список попали театральные худруки Александр Калягин, Евгений Каменькович и Геннадий Хазанов.

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Звёзды,Евгений Каменькович,Геннадий Хазанов,Александр Калягин,Надежда Бабкина,Игорь Бутман,Владимир Спиваков,Ксения Собчак,Олег Меньшиков,Константин Богомолов,
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