Бузовой сделали предложение руки и сердца в Сочи

Певица Ольга Бузова на днях посетила Сочи. Телеведущая приехала не только с целью отдыха, но и по работе. 21 мая она сыграла в спектакле «Мужчина нарасхват» в концептуальном театре «В игре», который находится в игорной зоне «Красная Поляна».

По окончании спектакля Бузову ждал сюрприз. Пока артистка в желтом костюме с букетом алых роз стояла на сцене, к ней вышел высокий мужчина и признался в любви. После этого он встал на одно колено.

"Мне сделали предложение руки и сердца сегодня",

— написала звезда.

Ольга опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором было запечатлено это событие. К слову, публика от случившегося была в восторге и одобрительно кричала: «Горько!».